Editoria, R. Mussolini: chiusura redazione romana de “Il Giornale” penalizza informazione. Solidarietà a giornalisti

Agenpress. «Credo che la chiusura della redazione romana di una testata storica come “Il Giornale” non possa non avere ripercussioni negative sul mondo dell’informazione. E’ anche per questo che auspico un ripensamento da parte dell’editore: spostare le attività su Milano significherebbe per Roma perdere una fonte autorevole e un punto di riferimento importante per la cultura e per la politica.

Ci tengo ad esprimere tutta la mia solidarietà ai giornalisti e ai lavoratori, professionalità impiegate oggi nella nostra città e costrette a subire una decisione arrivata, peraltro, in maniera tanto inattesa quanto improvvisa. Mi auguro che ci siano i presupposti per rivedere questa scelta e scongiurare una chiusura così penalizzante per tutti noi».

Così Rachele Mussolini, consigliere comunale della lista civica Con Giorgia e Vice Presidente della Commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza di Roma Capitale.