Agenpress – “Dovremmo fare come i francesi: più contratti e meno memorandum, mi sembra questa la strada”.

A parlare Vincenzo Boccia, ricordando che sulla ‘Via della seta’ Confindustria non è stata consultata. “Non ci ha consultati sul memorandum, che è comunque condivisibile e non vincolante. Le rotte della seta vanno usate in modo bidirezionale, visto che noi siamo la seconda manifattura d’Europa e abbiamo tutto l’interesse di avere una industria competitiva per vendere nel mondo”.