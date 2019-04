Australia. Scene di violenza sui social, come sparatoria in diretta Facebook. Carcere per i dirigenti

Agenpress – Il parlamento australiano ha approvato una legge che potrebbe condannare al carcere i dirigenti dei social media se le loro piattaforme trasmettono scene di violenza reale come la sparatoria nella moschea in Nuova Zelanda.

La nuova legge in risposta agli attacchi del 15 marzo a Christchurch, in cui un suprematista bianco australiano ha usato una telecamera montata su un casco per trasmettere in diretta Facebook mentre sparava ai fedeli.

Non mancano le critiche alla legge, una delle più restrittive sulla comunicazione online nel mondo democratico, che secondo alcuni osservatori potrebbe avere conseguenze impreviste, tra cui la censura dei media e una riduzione degli investimenti in Australia.