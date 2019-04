Roma. Centinaio (Lega). Raggi non parli di complotti, la città ha evidenti problemi nella periferia

Agenpress – “Ci sono evidenti problemi nella periferia della Capitale, ci troviamo davanti a quartieri che hanno bisogno di un intervento diverso. Quando diciamo che spostiamo i rom va bene, ma dove? Se si porta un problema in una zona dove ci sono già dei problemi si aumentano i disagi in un quadrante dove esistono già dei disagi. E dunque il Comune della Capitale dovrebbe avere un altro approccio”.

Lo dice al Messaggero, mentre è esplosa la protesta di Torre Maura, Gian Marco Centinaio, ministro del Turismo della Lega.

“C’ è un problema di fondo e non affrontato. E forse Raggi non dovrebbe agitare complotti o puntare sul vittimismo. Questi atteggiamenti non funzionano. La sindaca dovrebbe “presentare al governo piani per queste aree”.

“Il problema delle periferie, purtroppo, è comune a molte città europee. Non è dunque una questione romana. Sono stato di recente a Parigi e ho visto con i miei occhi la situazione delle banlieu”.

Roma, per Centinaio ha due aspetti. “Da una parte quella monumentale del centro, seppur con mille problemi, dall’altra la situazione dei quartieri lontani dalle aree di pregio, dai monumenti e dalla ressa quotidiana di turisti provenienti da tutto il mondo”.