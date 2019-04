Sanità. Lamberti (Federlab). “Bene Mazzali, Regione Lombardia consenta a biologi specializzati di poter effettuare i prelievi capillari e venosi”

Agenpress – Una mozione che impegna il governatore e la giunta regionale della Lombardia a emanare i provvedimenti necessari per concedere anche ai biologi specializzati o opportunamente formati, di poter effettuare prelievi capillari e venosi nei laboratori e nei centri diagnostici abilitati della regione. Lo prevede l’atto presentato dalla consigliera regionale Barbara Mazzali (FdI) all’attenzione dell’assemblea legislativa lombarda. “Confidiamo nella pronta accoglienza di tale mozione e ringraziamo la Mazzali per la tenacia e la convinzione con la quale ha deciso di sposare la nostra battaglia” commenta Gennaro Lamberti, presidente di Federlab Italia, l’associazione di categoria maggiormente rappresentativa dei laboratori di analisi cliniche e dei centri poliambulatori privati accreditati (con oltre 2.000 strutture associate presenti su tutto il territorio nazionale). Tale atto, prosegue Lamberti “mira infatti a colmare una discriminante che rischiava di diventare insopportabile per tanti, troppi professionisti lombardi”. “Da lungo tempo – aggiunge ancora il presidente di Federlab – è stata riconosciuta alla categoria dei biologi la competenza a poter effettuare direttamente i prelievi di sangue venoso e capillare né devo essere io a ricordare come, con la recente legge Lorenzin, anche tali figure professionali siano transitate, a tutti gli effetti, nel novero dei professionisti sanitari”. “Confidiamo pertanto, che così come la quasi totalità delle regioni italiane, anche la Lombardia possa recepire la circolare Sirchia del 2002 e fare spazio ai professionisti biologi che operano nel settore laboratoristico-diagnostico” conclude Lamberti.