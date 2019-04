Calenda (PD) a Di Maio e Salvini. Fate i ministri, siete pagati per questo. Italia ha perso la dignità

Agenpress – “Il Ministro si fa stando al Ministero, lavorando con i direttori generali, curandosi della gestione, che è la cosa più importante che c’è. Sei pagato per quello non per fare le dirette Facebook, non per fare la campagna elettorale permanente”.

Lo ha affermato a Pordenone l’ex Ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, commentando le tensioni tra Di Maio e Salvini sull’impegno governativo.

“Mi fa impressione la perdita di dignità del Paese: annunci, contro annunci, polemiche”, ha detto ancora, sottolineando come “l’economia sta affondando” e l’Italia è in “recessione”. Governare un Paese è un lavoro serio, non si fa in questo modo”.

“L’Italia deve restare in serie A tra i grandi Paesi fondatori dell’Europa: questo governo non la può trascinare tra l’Ungheria e la Polonia, Paesi che non hanno nulla a che vedere con la grandezza dell’Italia”, dice ancora. “Penso che dal Friuli Venezia Giulia possa arrivare una risposta importante in questo senso”.

“La priorità generale è ridare rappresentanza al mondo del lavoro, dello studio e della produzione. Siamo con il governo più assistenziale degli ultimi 40 anni, arrivato fino a rinazionalizzare l’Italia”.

“Dobbiamo riportare le ragioni di chi lavora e di chi produce. Oggi il voto è molto mobile, dipende dalla proposta e dalla qualità dei candidati: siamo convinti di poter recuperare questi voti”.