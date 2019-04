On. Claudia Porchietto (FI): R. Cittadinanza, Sud reclama perché manca lavoro ma Governo preferisce assistenzialismo

Agenpress. E’ il Sud, come avevamo ampiamente previsto, a depositare più domande per il reddito di cittadinanza. La Sicilia e la Campania ai primi posti, con Napoli e provincia che addirittura supera quelle in Lombardia. E c’è poco da festeggiare per Di Maio e compagni che invece di sbandierare gli ultimi dati dovrebbero fare un esame di coscienza e capire che se le domande sono così tante è perché il lavoro al Sud non c’è.

Dare una sussidio a tempo non risolve di certo la difficile situazione occupazionale del Mezzogiorno, i posti di lavoro si devono creare e non affidarsi a una misura assistenziale che alla fine non risolve il problema.

Così l’on. Claudia Porchietto (FI)