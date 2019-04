Di Maio: primo carico di arance rosse arriva in Cina via aerea il 19 aprile

Agenpress. Il Ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro Luigi Di Maio ha incontrato oggi il Presidente del Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia Federica Argentati e l’imprenditore Aurelio Pannitteri, in vista del primo carico di arance rosse che arriverà via aerea in Cina il prossimo 19 aprile. All’incontro ha partecipato anche l’europarlamentare Ignazio Corrao.

Si tratta di un risultato importante, frutto di un lavoro di squadra avviato dal Ministro Di Maio nel corso delle sue missioni istituzionale in Cina e poi definito insieme al Mipaaf, la Regione Siciliana, l’ICE e il Distretto degli agrumi. Un traguardo reso possibile grazie anche alla collaborazione con l’azienda leader del commercio cinese Alibaba Group, che apre nuove opportunità alla commercializzazione di un prodotto di grande qualità, quale le arance rosse siciliane, sul mercato cinese.

L’export di arance rosse in Cina apre la strada allo sviluppo dei rapporti commerciali tra i due Paesi che si andranno a intensificare maggiormente nel quadro degli accordi siglati per la nuova Via della Seta.