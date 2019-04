Conte: “Se riparte il Sud, riparte l’Italia. Queste parole si tradurranno in azioni concrete”

L’attenzione al Sud è stata ed è costante. Dal primo giorno ci siamo impegnati per ridurre il gap infrastrutturale con il Nord e del reddito pro-capite. Abbiamo sempre impostato le nostre politiche per il Mezzogiorno con un approccio di serietà e concretezza.

Questo significa sbloccare le opere ferme da anni, dare sostegno ai Comuni nella definizione di progetti fondamentali per lo sviluppo del territorio, incentivare le assunzioni e ridare ossigeno al tessuto produttivo locale rispettando le diversità e le rispettive vocazioni.

Partiamo da strumenti di cui già disponiamo, ma che fino a oggi sono rimasti inutilizzati e, dunque, non hanno avuto la possibilità di conseguire gli effetti per i quali erano stati pensati e predisposti.

Servono progetti sostenibili e innovativi. Ma, soprattutto, serve « fare sistema ». L’Italia deve evitare frammentazioni, la logica dei «compartimenti stagni», dobbiamo fare gioco di squadra.

I Contratti istituzionali di sviluppo (Cis) che via via stiamo attuando per le Regioni del Sud, rispondono proprio a questa logica. In Puglia ho avviato personalmente il primo Cis di questo Governo, quello destinato alla Capitanata . Abbiamo già avviato il Tavolo con le Istituzioni locali e torneremo a riunirci il 24 aprile. Nel giro di pochissime settimane, daremo il via libera ai primi progetti per tutta l’area di Foggia. Stessa cosa abbiamo già fatto per il Molise , per la Basilicata , per l’area di Cagliari – continua il premier Giuseppe Conte – .