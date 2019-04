Foggia. Maresciallo dei carabinieri muore in una sparatoria. Arrestato un pregiudicato

Agenpress – Un carabiniere in servizio presso la stazione di Cagnano Varano, nel Foggiano, è rimasto ucciso durante un conflitto a fuoco avvenuto ad un posto di blocco nella piazza principale del paese. Il militare, Vincenzo Carlo Di Gennaro, maresciallo di 47 anni, era giunto in fin di vita all’ospedale, dove è deceduto. I carabinieri hanno bloccato e arrestato un pregiudicato di 67 anni. Nella sparatoria è rimasto ferito un altro militare, di 23 anni.

I carabinieri erano intervenuti nella zona dopo la segnalazione di una lite in famiglia. Il pregiudicato si sarebbe avvicinato all’auto di servizio dei carabinieri sparando verso i militari che erano nell’abitacolo, uccidendo il maresciallo e ferendo il suo collega. L’uomo arrestato, giorni fa, era stato sottoposto ad una perquisizione per droga.

“Una vita umana vale il mondo intero. E così il maresciallo maggiore Vincenzo Carlo Di Gennaro, morendo in servizio nella piazza di Cagnano Varano, il paese dove lavorava presso la locale Stazione Carabinieri, è un mondo che scompare”. Così il Comando Generale dell’Arma su Facebook ricorda il maresciallo ucciso. “Lo ha ucciso un uomo con precedenti penali, che ha estratto una pistola in occasione di un controllo e ha sparato ferendo anche un altro carabiniere, al quale vanno i nostri auguri di pronta guarigione”, aggiunge.

Un minuto di silenzio è stato chiesto dal premier Giuseppe Conte per la morte del maresciallo dei carabinieri durante la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico del Politecnico di Bari. “E’ un giorno triste – ha detto Conte – perché poco fa nel mio Gargano il maresciallo Di Gennaro è stato ferito in servizio ed è caduto, e un altro carabiniere che era con lui è rimasto ferito”.

“Brava persona, bravissima persona”. Ecco come viene descritto il maresciallo dei carabinieri Di Gennaro. “Era una persona rispettata da tutti in paese”, dicono i tanti cittadini ancora increduli per l’accaduto. “Lo conoscevo bene perché veniva spesso ad acquistare nella mia ferramenta materiale elettrico per la caserma”, ha raccontato il signor Giuseppe che ha un’attività commerciale a poche decine di metri dal luogo della tragedia. “Conosciamo bene anche il fermato – ha aggiunto – in paese è chiamato ‘chiacchiared’ perché lui e la sua famiglia avevano la chiacchiera facile”.