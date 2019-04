Europee: domani a Roma presentazione capoliste e candidati della lista Europa Verde

Agenpress. Le cinque candidate capoliste e i testa di lista della formazione Europa Verde, in corsa per le Europee, saranno presentate domani lunedì 15 aprile a Roma, in via Veneto 90 davanti al Cafè de Paris. La conferenza stampa di presentazione si svolgerà all’aperto per dare un segnale chiaro: la politica deve essere fatta tra la gente, non al chiuso dei Palazzi.

Lo slogan “Non c’è un Pianeta B, non c’è una lista B” spiega la necessità di affrontare la questione ambientale immediatamente: non esistono soluzioni alternative Ed è simbolica anche la scelta del Cafè de Paris: il locale, passato alla storia per essere quello della Dolce Vita, è finito negli anni nelle mani criminalità organizzata. Tanto che la DIA ha sequestrato il locale perché c’erano legami con la ‘ndrangheta.