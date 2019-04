Meteo. Temperature in aumento al Centro-Nord, stazionarie al sud

Agenpress – AL NORD. Tempo ad ampi tratti stabile su gran parte delle regioni con alternanza di nubi e schiarite per tutto l’arco della giornata, possibile al pomeriggio qualche debole fenomeno lungo l’arco alpino centro-orientale. Aumento delle nubi da ovest in nottata.

AL CENTRO. Al mattino tempo instabile sul versante adriatico con locali piogge e deboli nevicate in Appennino a quote medie. Migliora al pomeriggio su questo versante mentre qualche fenomeno è atteso sul basso Lazio, in rapido esaurimento entro le ore serali.

AL SUD E SULLE ISOLE. Piogge sparse sui settori ionici di Sicilia, Puglia, Calabria e Basilicata sin dalle prime ore del mattino con locali temporali. Tendenza ad un generale miglioramento nel corso del pomeriggio e in serata con clima via via più asciutto.

Temperature in aumento al Centro-Nord, stazionarie al sud