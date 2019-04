Scandalo Umbria. Giulia Grillo: “Auguri ad Antonio Onnis, commissario straordinario dell’Ao di Perugia

“Buon lavoro ad Antonio Onnis, che con la sua lunga esperienza, assicurerà la prosecuzione dell’attività dell’AO di Perugia. Fin dai primi giorni di questo scandalo ho sempre e solo voluto assicurare che i cittadini umbri non fossero penalizzati e fossero garantiti loro tutti i servizi sanitari. Per questo ho avviato un rapporto di proficua collaborazione con la Regione. La nomina di un commissario si rende necessaria per non interrompere la gestione sanitaria e amministrativa. Voglio rassicurare cittadini e operatori sanitari che il Ministro è in costante contatto con la task force del Ministero incaricata di monitorare la situazione”.