Europee. Marine Le Pen. “Insieme a Matteo Salvini cambieremo l’Europa”

Agenpress – “Vincerò le elezioni e insieme a Matteo Salvini cambieremo l’Unione europea. Fino a poco tempo fa eravamo isolati. La scelta era tra sottometterci all’Unione europea, o lasciarla. Ora sono emersi movimenti politici che condividono la nostra visione, alcuni di loro sono addirittura al potere come in Italia. Quindi esiste l’opportunità storica di trasformare l’Ue dall’interno”.

Lo dice Marine Le Pen, in un’intervista a Repubblica, spiegando che sull’unione dei sovranisti di aver incaricato “Matteo Salvini di avviare i contatti necessari per costituire il gruppo più grande possibile. Ci sta lavorando. Il risultato finale lo conosceremo solo dopo il voto, quando si passerà alla conta”. Ma Rassemblement National rischia di essere sotto quel 25% registrato alle europee del 2014. “Rispetto a cinque anni fa si è aggiunto un altro movimento politico, En Marche. E comunque se non arriverò in testa alle europee sarà una delusione, lo ammetto. Ricordo però che dopo le presidenziali tutti ci davano per morti e sepolti. E invece non siamo messi poi così male”.