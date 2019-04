Caso Siri. Toninelli: “deleghe sospese a tutela delle istituzioni e per opportunità politica”

Agnepress – Mi auguro “di poter dimostrare in fretta la propria estraneità ai fatti contestati. Siamo però di fronte ad addebiti molto gravi su cui il Movimento 5 Stelle, in termini politici, non fa sconti a nessuno, nemmeno al proprio interno. Chi ricopre incarichi pubblici deve fare in modo di dissipare ogni ombra”.

Lo ha detto il ministro Danilo Toninelli, in un’intervista al Corriere della Sera, spiegando che “la sospensione delle deleghe non è un atto contro Siri, ma a tutela delle istituzioni e persino a salvaguardia del suo diritto di difesa, dato che l’indagine tocca anche le funzioni da sottosegretario. Dopodiché, sarebbe auspicabile che si difendesse da semplice senatore, è una questione di opportunità politica”.

“Il lavoro di squadra è fondamentale” – replica a Salvini, che gli aveva detto che il ritiro delle deleghe è un errore perché ha ‘bisogno di aiuto’ al ministero delle Infrastrutture – ma “ogni componente della squadra deve essere in grado di lavorare serenamente per dare risultati, garantendo un servizio ai cittadini privo di ogni possibile ombra”.