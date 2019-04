Foto Salvini con mitra. Anzaldi (PD). Ricorda Saddam Hussein che imbraccia un mitra

Agenpress – “Se potessimo scrivere le domande per il programma di Bonolis stasera il quiz sarebbe questo: la foto sullo schermo è di un noto uomo di potere. Nel corso del suo regime ebbe la marcata tendenza ad associare il proprio nome a opere grandiose”.

Lo scrive su Istagram Michele Anzaldi, deputato del Partito democratico, postando una foto di Saddam Hussein che imbraccia un mitra.

“Nondimeno fece in modo di tappezzare l’Iraq di immagini che lo raffiguravano con il fucile e il mitra. In questo momento in Italia, quale campagna comunicativa e di quale politico nazionale vi ricorda quella della foto?”. “Ahimè, indovinerebbe facilmente. Per questo sarebbe meglio che almeno chi ricopre importantissimi incarichi di Governo non commettesse questi errori!”.