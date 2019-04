Mario Mauro (Popolari per L’Italia): foto Salvini con arma, immagine inopportuna per un ministro della Repubblica

Agenpress. Post di Salvini che imbraccia un’arma. È incredibile che un ministro della Repubblica appaia in una forma così inopportuna e chiaramente minacciosa.

Gli italiani riflettano su questa Lega e il suo leader che non passi il messaggio che è in questo modo che l’Italia pensa di garantire la sicurezza dei suoi cittadini. Salvini non conosce limiti ed e’ disposto a tutto pur di far parlare di se’. Invito tutti gli italiani ad indignarsi e far sentire il loro dissenso.

Così Mario Mauro già vicepresidente del Parlamento europeo, presidente dei Popolari per l’Italia.