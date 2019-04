Sri Lanka. Nessuna rivendicazione. 215 morti e 500 feriti. “Arrestati 13 sospetti. È terrorismo religioso”

Agenpress – Uno dei kamikaze che hanno compiuto la strage di Pasqua in Sri Lanka si sarebbe fatto esplodere mentre era in coda al buffet per la colazione nel Cinnamon Grand hotel di Colombo. Secondo alcune testimonianze locali, l’attentatore si era registrato sotto falso nome facendosi passare per un uomo d’affari che si trovava in città per lavoro per alcuni giorni. Il kamikaze ha agito alle 8:30 del mattino nell’orario di punta.

Il governo chingalese, fa sapere che sono stati arrestati 13 sospetti, ritenuti collegati agli attentati in chiese e hotel di lusso del Paese nei quali sono rimaste uccise almeno 215 persone e ferite oltre 500. Otto esplosioni hanno squassato lo Sri Lanka la mattina di Pasqua, colpendo chiese e hotel di lusso della capitale Colombo, frequentati anche da turisti stranieri, 35 dei quali sarebbero tra le vittime. Sei esplosioni si sono verificate in simultanea alle 9.30 del mattino, ora locale. Un’ora dopo c’è stata una settima esplosione in un albergo nel sobborgo di Dehiwala in seguito alla quale sono morte almeno due persone, ne è seguita un’ottava nel sobborgo di Dematagoda, sempre a Colombo. Si sospetta che la maggior parte degli attacchi siano opera di kamikaze.

Per il momento non c’è stata ancora nessuna rivendicazione, ma il governo – tramite il ministro della Difesa dello Sri Lanka, Ruwan Wijewardane – ha comunicato di aver fermato 13 persone ritenute implicate negli attentati e dopo aver invitato le persone a non uscire da casa ha imposto un coprifuoco di 12 ore e l’oscuramento di social e messaggeria istantanea. Mentre le arcidiocesi ha annunciato che tutte le celebrazioni pasquali sono state cancellate nel Paese. “Non daremo alcuna possibilità a questi gruppi estremisti di agire e fare ciò che hanno fatto negli ultimi giorni, prenderemo tutte le misure necessarie. Li perseguiremo, qualsiasi estremismo religioso seguano”,