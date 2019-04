Stadio Roma. Virginia Raggi resta indagata per abuso d’ufficio. Il Gip: “Occorre approfondire”

Agenpress – Il gip Costantino De Robbio ha respinto la richiesta di archiviazione nei confronti della sindaca – indagata per abuso ufficio – e perciò prescritto alla Procura indagini maggiormente approfondite. La vicenda riguarda la mancata approvazione in Consiglio comunale del verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi in merito al progetto stadio. La denuncia era stata presentata dall’architetto Francesco Sanvitto, esponente del «Tavolo della libera urbanistica» (in passato vicino ai 5 Stelle), che si è opposto all’archiviazione richiesta dalla Procura. L’associazione denunciava una presunta omissione nell’iter amministrativo, una “scorciatoia” che, a loro giudizio, avrebbe favorito Parnasi. Il verbale della Conferenza sarebbe dovuto passare, secondo Sanvitto, per l’assemblea capitolina che avrebbe dovuto discutere apertamente l’opportunità di una variante urbanistica. Invece, il 12 aprile 2018 è stato pubblicato il progetto e successivamente depositato presso l’Albo Pretorio che ne ha completato l’ufficializzazione, senza però che ci fosse un dibattito sulla variante, come suggerito dall’associazione dei denuncianti. Un comportamento che poteva configurare l’ipotesi, da valutare, di abuso d’ufficio. La procura aveva ritenuto di poter chiedere l’archiviazione, ma il gip è stato di diverso parere

Il giudice, che si era riservato di decidere dopo la camera di consiglio del 26 febbraio scorso, ha ordinato alla procura di svolgere ulteriori accertamenti finalizzati a verificare “la sussistenza e le eventuali ragioni di una evidente violazione di legge”.

Secondo quanto denunciato da Sanvitto, “il verbale della Conferenza dei Servizi non solo non è stato sottoposto alla prima seduta utile come richiesto dall’articolo 62 comma 2bis del DL 2017/50 ma non è stato mai sottoposto al Consiglio comunale. E invece si è proceduto alla pubblicazione che sarebbe dovuta intervenire dopo che la variante fosse stata eventualmente approvata dal Consiglio comunale”. La procura si era espressa per l’archiviazione del procedimento, non avendo ravvisato illeciti di natura penale, ma il giudice non è stato dello stesso avviso. Il caso, quindi, torna al vaglio dei pm.

“In riferimento a quanto riportato dagli organi di informazione in seguito alla richiesta del gip di indagini suppletive alla procura, già convinta dell’assenza di dolo nella condotta della sindaca di Roma riguardo l’iter amministrativo seguito nell’ambito dei lavori conclusivi per l’approvazione definitiva del ‘Progetto Stadio in località Tor di Valle’, si ribadisce convintamente la totale estraneità della nostra assistita alla vicenda”. Lo dichiarano, in una nota, gli avvocati Alessandro Mancori ed Emiliano Fasulo, legali della sindaca di Roma Virginia Raggi, che così proseguono: “Emerge in maniera intellegibile che il passaggio in Consiglio Comunale per la definitiva approvazione del progetto, a seguito dei rilievi della Conferenza dei Servizi e l’approvazione della cosiddetta variante urbanistica votata in tale sede, fu all’epoca esclusivamente rimandata (ed è infatti in programma prima dell’estate) proprio per consentire a chiunque interessato (compresa l’associazione presieduta dal querelante Sanvitto) di proporre le proprie deduzioni (cosiddette trasmissioni delle osservazioni/opposizioni)”.

“Si decise in sostanza – prosegue il testo dei legali – di applicare una procedura ordinaria, più conservativa, a garanzia e nel rispetto della fase pubblicistica e nel rispetto di buon andamento dell’azione amministrativa, compreso il principio della partecipazione e trasparenza dell’azione amministrativa. L’arresto del signor Parnasi del 13 giugno 2018 nell’ambito della inchiesta ‘Rinascimento’, come noto, sospese l’iter di approvazione – concludono – rendendo opportuni ulteriori approfondimenti, positivamente conclusosi e che consentiranno a breve il passaggio obbligatorio in Consiglio Comunale”.