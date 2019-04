Veneto: continuano gli addii a Forza Italia, dopo Bazzarello anche Mosco

Agenpress. Ultimamente stiamo assistendo ad un abbandono massivo di Forza Italia: dopo l’annuncio del fondatore dell’Esercito di Silvio Simone Furlan, dal Veneto è seguito il giovane Roberto Bazzarello, definito il berlusconi Junior della regione che frequentava Forza Italia da 15 anni e ricopre la carica di Vice-Presidente ANCI giovani veneto ed è stato tra i 50 giovani più votati d’italia in un sondaggio realizzato da centro-destra.it in vista delle ultime elezioni politiche.

Poi è seguita Elena Donazzan, Consigliere Regionale del Veneto che ha abbandonato il partito di Berlusconi per fondare l’associazione Amo Veneto. Nei giorni scorsi abbiamo assistito all’addio della capogruppo al parlamento europeo Elisabetta Gardini, approdata in Forza Italia e oggi leggiamo con stupore che anche la giovane Eleonora Mosco, volto fresco di Forza Italia ha deciso di abbandonare il partito azzurro.

Mosco e Bazzarello sono due giovani che si sono distinti in tutta italia per la loro fedeltà a Forza Italia: avversari nella vita ma uniti da un unica passione, la politica nel partito di Berlusconi. Militanti entrambi nel movimento giovanile, Mosco è stata coordinatrice di forza italia giovani del veneto e Bazzarello è stato in pole position per la nomina di vice-presidente nazionale dell’Anci Giovani per Forza Italia.

Bazzarello ha scelto Fratelli d’Italia ed è candadato sindaco nel comune dove vive, Tribano (Padova), Mosco invece nel suo post ha strizzato l’occhio alla Lega. Sarà solo l’inizio dell’addio dei giovani che lasciano Forza Italia e che si rendono conto che la meritocrazia è assente, Gardini docet.