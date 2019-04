Salva Roma. Salvini. O aiutiamo gli altri Comuni o nessuno. Governo va avanti, polemiche inutili sulla foto con il mitra

Agenpress – “O tutti o nessuno, in democrazia funziona così. Non ci sono Comuni di serie A e Comuni di serie B, se in tanti hanno dei problemi aiutiamoli, altrimenti non si sono quelli più belli e quelli più brutti”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini intervenendo a un gazebo della Lega, a Pinzolo, in Trentino, per le elezioni suppletive del 26 maggio. “Non mi pare che a Roma ci sia un sindaco che abbia il controllo della città. Regali non ne facciamo, io ho le idee chiare”.

Sulla durata del governo Salvini si dice convinto che “va avanti. Io vi do il mio impegno che se dipende da me questo governo va avanti. Ma per andare d’accordo bisogna essere in due. Io di perdere tempo a fare polemiche e non ho voglia di andare a votare prima del previsto”.

“Sul conflitto di interessi si può ragionare ma non è ciò che mi chiede la gente per strada”.

Smorza le polemiche sulla foto che lo ritrae con il mitra. “Sono polemiche fondate sul nulla, questa mattina ho pubblicato la foto di tre peluche che ho portato in gita per mia figlia e hanno polemizzato anche sui peluche. Se la sinistra si attacca alle foto per polemizzare vuol dire che stiamo lavorando bene”.