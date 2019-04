Ucraina. L’attore comico Volodymyr Zelensky è il nuovo presidente. “Non vi deluderò mai”

Agenpress – “Abbiamo raggiunto questo traguardo insieme”, ha detto Volodymyr Zelensky, nuovo presidente ucraino, con oltre 40 punti di distacco sul presidente in carica Petro Poroshenko, battendolo con il 73% dei consensi. “Questi dati – ha affermato Poroshenko ammettendo la sconfitta – sono evidenti e mi danno tutti i motivi per chiamare il mio avversario e fargli le congratulazioni. Accetto questa decisione, lascio le mie funzioni ma voglio dire con fermezza: non lascio la politica”. Poco dopo Zelensky ha detto davanti ai suoi sostenitori: “Vi prometto che non vi deluderò mai”. E poi, rivolgendosi ai Paesi dell’ex Urss, ha aggiunto: “Un’ultima cosa: mentre non sono ancora ufficialmente presidente, posso dire a tutti i Paesi della regione post-sovietica, come cittadino ucraino. Guardateci, tutto è possibile”.

Zelensky ha deciso di candidarsi mente stava interpretando il ruolo di un comune insegnante di storia, Vasyl Holoborodko, che diventa presidente quasi per caso alla testa del partito Servitore del popolo grazie a un suo sfogo contro la corruzione, filmato di nascosto da un alunno e postato su Youtube. Il comico ha deciso di dare lo stesso nome al suo vero partito e ha puntato tutta la sua campagna elettorale contro la corruzione e gli oligarchi, rifiutando qualsiasi confronto pubblico con i suoi sfidanti.

Nato il 25 gennaio 1978 a Krivoj Rog, centro industriale metallurgico nel sud dell’Ucraina, Zelenskij è figlio di un professore di cibernetica. Non ancora maggiorenne entra a far parte dello storico collettivo comico KVN – una specie di Zelig – per poi fondare un proprio gruppo, il Kvartal 95. Dopo la laurea in legge, svolge per due mesi la pratica come avvocato, per poi dedicarsi alla recitazione. Nel 2003 il Kvartal 95 si trasforma in studio di produzione e Zelenskij approda nella televisione ucraina, diventando uno dei volti più noti del piccolo schermo.

Donald Trump ha telefonato al presidente eletto Zelensky per congratularsi con lui della vittoria nelle elezioni di ieri. Il Presidente rende noto la Casa Bianca, “gli ha augurato il successo e ha definito le elezioni un importante momento nella storia Ucraina, sottolineando il modo pacifico e democratico del processo elettorale”. Trump “ha sottolineato l’incrollabile sostegno degli Stati Uniti per la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina, nei suoi confini internazionalmente riconosciuti, e ha espresso il suo impegno a lavorare insieme con Zelensky e il popolo ucraino per attuare le riforme che rafforzano la democrazia, aumentano la prosperità e sradicano la corruzione”.

Angela Merkel si congratula con il vincitore delle presidenziali ucraine e lo invita a recarsi in visita a Berlino: “La stabilizzazione dell’Ucraina e la soluzione pacifica dei conflitti sono per me importanti tanto quanto l’attuazione di riforme centrali del potere giudiziario, la decentralizzazione e la lotta contro la corruzione”, si legge in un comunicato della cancelliera. “Il governo federale continuerà ad appoggiare attivamente l’Ucraina, in particolare per quanto riguarda il suo diritto alla sovranità e all’integrità territoriale”. Nel messaggio Merkel scrive infine che sarebbe felice di poter ricevere presto Zelensky a Berlino.

Il Cremlino fa sapere che è “troppo presto” per dire se la Russia potrà cooperare con Volodymyr Zelensky. Come afferma il portavoce della presidenza russa, Dmitry Peskov, “è troppo presto per dire se il presidente Putin si congratulerà con il signor Zelensky o per parlare della possibilità di lavorare insieme. Questo sarà possibile valutarlo solo sulla base di azioni reali”.