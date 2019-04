Brescia-Padova, Maullu(FdI): “Lega non è più garante degli interessi del Nord”

Agenpress. “La Lega di Salvini non è più il garante degli interessi del Nord, ormai è sotto gli occhi di tutti. Dopo aver congelato la Tav, ora il governo sembrerebbe intenzionato a bloccare anche un’infrastruttura strategica come la Brescia-Padova, assestando un colpo durissimo alla mobilità del settentrione.

Toninelli deve chiarire immediatamente le sue intenzioni a riguardo, perché il destino del Nord non può rimanere appeso a un filo di ambiguità. In ogni caso, è del tutto inammissibile che la Lega assista senza muovere un dito a questo scempio che danneggia il Nord e la sua competitività. Invitiamo gli amici della Lega a intervenire immediatamente per difendere gli interessi della Lombardia e del Veneto, perché al momento sembrano in grande pericolo. Il governo a trazione grillina sta letteralmente fermando lo sviluppo del Nord, ormai è chiaro a tutti”.

Lo afferma Stefano Maullu, europarlamentare di Fratelli d’Italia.