Morto sul lavoro a Varese. Capone, leader UGL: “necessaria maggiore cultura della sicurezza sul lavoro”

Agenpress. “E’ ormai urgente intervenire con decisione contro la troppo lunga e intollerabile lista di incidenti mortali sui luoghi di lavoro. Occorre, dunque, che istituzioni e parti sociali adottino ogni buona prassi per abbattere il numero delle ‘morti bianche’”.

A dichiararlo in una nota, è il Segretario Generale dell’UGL, Paolo Capone, esprimendo il suo cordoglio, per la morte di un operaio oggi in una ditta di materiali plastici a Taino, in provincia di Varese. “Oltre a potenziare i controlli è importante sensibilizzare ogni cittadino, a partire dalle scuole, affinchè si affermi una diffusa e partecipata cultura della sicurezza sul lavoro.

Il sindacato che ho l’onore di rappresentare con il tour ‘Lavorare per Vivere’ è impegnato in tal senso, e sarà presente il Primo Maggio a Palermo con l’installazione di 1133 sagome di cartone riciclato in Piazza Politeama, in ricordo delle vittime sui luoghi di lavoro”, conclude Capone.