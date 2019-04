Nicola Zingaretti alla testa del corteo del 25 aprile a Milano

Oltre al numero uno dei dem saranno presenti i deputati e i consiglieri del partito e i candidati alle Europee, in primo luogo Giuliano Pisapia. Quest’anno il tema scelto dal Pd metropolitano, che tradizionalmente organizza le celebrazioni, è quello del ruolo delle donne nella liberazione dal nazifascismo: le partigiane, che non solo hanno fatto da staffette, ma hanno anche mandato avanti le industrie con il loro lavoro mentre gli uomini erano al fronte.

Per questo i cartelli in mano ai militanti ricorderanno 40 parole al femminile che hanno contribuito alla liberazione dell’Italia: fra queste speranza, fiducia, ribellione, solidarietà. La scelta degli organizzatori è stata anche quella di diffondere sui social le biografie delle figure femminili che hanno contribuito di più alla costruzione della democrazia italiane, tra cui Lina Merlin, partigiana, socialista e autrice dell’omonima legge per la chiusura delle case chiuse, e Onorina Brambilla, ex responsabile della sezione femminile dell’Anpi.