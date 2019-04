Agenpress. Capisco che per questo governo la libera informazione e la democrazia non costituiscano dei principi ispiratori, ma su Radio Radicale sono ancora in tempo per cambiare idea. Diano retta all’Agcom e rinnovino la convenzione. Ci sono da tutelare i posti di lavoro e la vita di una voce autorevole e trasparente.

Così l’on Renata Polverini di Forza Italia.