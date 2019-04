Renato Brunetta: “Il Governo è in pieno Vietnam politico-parlamentare”

Agenpress. Il Governo, che litiga su tutto, è in pieno Vietnam politico-parlamentare. Difficile che dia la giusta attenzione per affrontare il rischio downgrade del rating sovrano da parte di S&P’s, che si troverà davanti:

almeno due deficit da valutare, quello oggettivo del ministro Tria e quello dei sogni dei vicepremier Salvini e Di Maio, con due rappresentazioni totalmente antitetiche dell’economia e della finanza pubblica, senza sapere a quale dei due credere;

un’economia in recessione, per effetto delle disastrose scelte di politica economica effettuate dalla maggioranza giallo-verde, in particolare quelle legate all’introduzione di misure come il reddito di cittadinanza e la quota 100;