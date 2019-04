Salva Roma. Tajani. Salvini non può strangolare i romani. Raggi deve dimettersi perché è incapace

Agenpress – “Salvini è contrario al salva-Roma, ma a mio avviso non si possono strangolare i romani per fare un dispetto alla sindaca Raggi o regolare i conti all’interno della maggioranza di governo. Non si può chiedere autonomia per la Lombardia o il Veneto e non affrontare la questione della Capitale d’Italia, il federalismo a macchia di leopardo rischia di creare danni al Paese”.

Lo dice Antonio Tajani, presidente uscente del Parlamento Ue, in un’intervista al Tempo, per il quale la sindaca Raggi “deve dimettersi perché è un sindaco incapace”, e lo Stato “deve intervenire per fermare l’emergenza rifiuti nell’interesse della salute dei cittadini e della salvaguardia dell’ambiente”.

“Il dibattito tutto elettorale sul salva-Roma è assurdo. La questione è molto più seria: in gioco c’è il futuro della Capitale e, quindi, dell’Italia. Mi domando se il governo abbia una visione per la Capitale del Paese. Far pagare ai romani i problemi all’interno della maggioranza gialloverde è da irresponsabili”.

“Roma ospita ministeri, uno Stato enclave, la Fao, policlinici universitari, ambasciate. Non è possibile che venga amministrata con gli stessi poteri di qualsiasi altro Comune”, rileva Tajani, che si dice favorevole a una legge obiettivo per Roma.

“Servono investimenti per la città: ristrutturazioni in centro e nelle periferie per far ripartire l’edilizia, nuove infrastrutture. Serve un piano straordinario che affronti subito le emergenze e ridia a Roma la dignità, il decoro e lo splendore che merita”. Per Tajani occorre “sfruttare i fondi europei disponibili per mettere in campo un piano di interventi straordinari come fu fatto per Napoli”.