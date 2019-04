25 Aprile, Pastorino: incomprensibili ministri che non celebrano Liberazione

Agenpress. “Non si capisce davvero come alcuni si rifiutino di celebrare il 25 Aprile, data che segna la Liberazione dell’Italia da un regime. Ed è grave che molti ministri evitino di partecipare agli eventi che ricordano quel momento storico, fondamentale per il nostro Paese.

A meno che qualcuno non voglia riabilitare, senza dirlo troppo in giro, quei venti anni. Chi ha combattuto per l’abbattimento della dittatura fascista lo ha fatto per dare la libertà a tutti. Non solo ai comunisti, ai socialisti o ai liberali. La sconfitta del fascismo ci consente di essere liberi e di dare libertà di espressione a ognuno. Anche ai sovranisti”.

Lo dichiara il deputato di èViva, Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Liberi e Uguali.