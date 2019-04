Bellanova (PD): “25 aprile: non ci faremo distrarre. Domani in Piazza per affermare il valore della democrazia”

Agenpress. “Non ci faremo distogliere né distrarre. Domani in piazza per affermare ancora una volta, con più forza se necessario, il valore profondo e irrinunciabile di parole come libertà e democrazia. Avere memoria non è sterile né inutile, tanto meno retorico. Significa, in ogni momento della propria vita, sapere e scegliere da che parte stare. Celebrare la liberazione dell’Italia dal fascismo e dalla dittatura significa saldare, ogni volta di nuovo, quel terreno comune in cui ritrovare il fondamento di scelte e atti politici rilevantissimi ancora oggi”.

Così la Senatrice Teresa Bellanova che domani, come ogni 25 aprile, parteciperà a Lecce al Presidio democratico e antifascista in Piazza Partigiani.

“Ancora una volta”, prosegue la Senatrice Teresa Bellanova, “siamo violentati da un teatrino indecente, un gioco al massacro che pur di saturare l’intero spazio politico e mediatico travolge tutto e tutti, anche gli orizzonti paradigmatici e simbolici di cui un Paese si nutre e intorno ai quali riattualizza costantemente i valori innegoziabili. Salvini annuncia di andare a Corleone e Di Maio dice che destra e sinistra non hanno più senso? Fatti loro, non meritano di essere presi in considerazione, ognuno ha l’ignoranza che si merita.

Non è di loro che bisogna parlare ma additare con forza e senza tregua il nulla delle loro politiche che sta distruggendo il nostro Paese. Nostro è un aggettivo che per me equivale a un valore innegoziabile.

Certo che la cassetta degli attrezzi per leggere le cose del mondo va costantemente rivista, ovvio che non possiamo restare fermi all’impianto classico del novecento ma questo non ci esime dal comprendere come la contraddizione di fondo, il conflitto di fondo, si ripresenti e si riarticoli costantemente, perché siamo obbligati ad andare alla radice delle cose e perché solo questo consente scelte e azioni politiche efficaci. Affermarlo il 25 aprile significa rendere omaggio a chi non ha esitato nella scelta di campo, consegnandoci con la democrazia e la libertà un Paese che poteva ripensare il suo destino, e assumere la nostra responsabilità fino in fondo. Quella nei confronti di un Paese che merita infinitamente di più di questo disastro quotidiano”.