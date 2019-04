Fabrizio Cicchitto (ReL): M5s-Lega, attacco giudiziario 5 stelle in corso, ma Salvini non potrà rispondere con mitra e Nutella

Agenpress. Tutti i conti tornano. Siri è solo un antipasto. L’Unica spiegazione dell’attacco a testa bassa dei grillini contro Salvini è che essi contano su un attacco giudiziario contro la Lega sia da parte della magistratura ispirata da Davigo sia da quella vicina alla sinistra. Ma Salvini non può pensare di rispondere a tutto ciò un giorno esibendo la Nutella e un altro giorno facendo vedere il mitra. Al di là di tutto ciò sta fallendo il governo giallo-verde sul terreno economico finanziario.

Oltre a tutto quello che c’è già in campo, devono anche trovare 40 miliardi in due anni per evitare l’aumento dell’Iva avendo dilapidato risorse per reddito di cittadinanza e quota cento che danno al massimo 0,3 in fatto di crescita.

Così Fabrizio Cicchitto, presidente di Riformismo e Liberta’, ex presidente della commissione affari esteri della Camera.