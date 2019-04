Milano, striscione Mussolini. Rifondazione Comunista: “Denunceremo i fascisti che hanno esposto quello striscione”

Agenpress. “24 aprile 2019 – Non si può accettare passivamente che si esponga uno striscione inneggiante a Benito Mussolini di aperta apologia del fascismo. Come Rifondazione Comunista/Sinistra europea depositeremo nelle prossime ore una denuncia querela nei confronti di questi ignoti per lo striscione e la manifestazione non autorizzata in corso Buenos Aires a Milano.

La manifestazione appare tanto più grave perché si svolge il giorno prima della celebrazione della Liberazione di Milano dall’occupazione nazi-fascista e durante le celebrazioni della Pasqua ebraica che si concluderà sabato sera. Auspichiamo che la Procura della Repubblica di Milano persegua con determinazione questi atti criminali che non devono e non possono restare impuniti”.

Maurizio Acerbo, segretario nazionale Rifondazione Comunista – Sinistra Europea

Antonello Patta, segretario regionale Rifondazione Comunista – Sinistra Europea