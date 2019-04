Agenpress – “Tutta la Lega è al lavoro per aiutare concretamente i cittadini romani che non hanno bisogno di regali ma di una amministrazione cittadina concreta ed efficiente”. Lo afferma in una nota Matteo Salvini, tornando sulla questione della norma “Salva Roma” sul debito della capitale. “Ci sono centinaia di Comuni italiani in difficoltà, da Nord a Sud, e da prima forza politica del Paese è nostro dovere aiutarli ed ascoltarli tutti”.

