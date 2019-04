Striscione Mussolini. Ferrero (La Sinistra): “Ennesimo affronto fascista a poche ore dal 25 aprile”

Agenpress. Paolo Ferrero, vicepresidente del Partito della Sinistra Europea e candidato alle europee nella circoscrizione Nord Ovest per la lista La Sinistra, dichiara:

“Lo striscione inneggiante a Benito Mussolini, srotolato da un gruppo di neofascisti oggi a Milano, a meno di 24 ore dalle celebrazioni del 25 aprile, è emblematico dello sdoganamento del fascismo che il governo ha portato ormai all’estremo.

Gli individui che compiono gesti del genere si sentono protetti e liberi di agire come meglio credono, anche in una città Medaglia d’oro alla Resistenza come è Milano. Ormai sono centinaia gli episodi come questo e ci chiediamo cosa stia facendo il Ministro dell’Interno anziché far applicare le leggi in materia di reato di apologia del fascismo.

Invito tutte le antifasciste e gli antifascisti e coloro i quali credono nei valori della libertà e della Costituzione nate dalla Resistenza a dare una risposta decisa a questi vili gesti, partecipando in massa alla manifestazione nazionale di domani, 25 aprile. Il fascismo non è un’opinione come le altre, il fascismo è un crimine».