25 Aprile. Milano. 70mila al corteo: sfilano anche Zingaretti e Sala. Per il governo Buffagni

Agenpress – Migliaia di persone, oltre 70mila secondo l’Anpi, hanno sfilato a Milano per il tradizionale corteo, quest’anno nazionale, da porta Venezia a Piazza Duomo, su un percorso che si snoda nelle vie del centro città. Presenti coi loro striscioni, tra gli altri, Anpi, Comitato permanente antifascista, Emergency. Alla manifestazione aderiscono partiti (Pd, Prc e Sinistra italiana, 5 stelle), Cgil, Cisl e Uil, le Acli e gli organizzatori della marcia People contro il razzismo. Presente Stefano Buffagni, sottosegretario agli Affari regionali, che ha riconosciuto il cambio di toni del ministro dell’Interno delle ultime ore: “Probabilmente anche Salvini ha capito quanto fare l’occhiolino a certe esasperazioni non è utile al Paese”, ha dichiarato. Salvini “ha fatto bene a intervenire subito. Evidentemente la presenza del M5s al governo è utile anche per rimettere sulla retta via qualche ministro che ogni tanto prende qualche deriva sbagliata”.

Presente il sindaco Beppe Sala. “Raccogliamo il testimone dai partigiani, il lavoro non è finito. Non facciamo nessun passo indietro, i valori della Resistenza sono quanto mai vivi e contemporanei”, e rivolgendosi a Salvini. “Lo dovrà dire lui”, ha commentato con i giornalisti, “se questa è anche la sua festa perché è chiaro che se manifestiamo nostalgia verso momenti non democratici. Io non penso certamente che Salvini voglia essere da quella parte, ma anche snobbare il 25 aprile non va bene. Non diamo per scontato niente. La conquista della Liberazione è stata una conquista tragica, darla per scontata nel mondo moderno è l’ultima cosa che bisogna fare”.

“Il 25 Aprile quest’anno è una festa più importante che mai – ha spiegato il sindaco -. In questi giorni stiamo vedendo manifestazioni che vanno oltre il limite, come quella di ieri vicino a piazzale Loreto. Per questo dico che quest’anno è ancora più importante”.

Sulla festa e sulle contestazioni della Lega Sala commenta: “Ci sono continue polemiche e la sollecitazione al fatto che non debba essere una festa di parte. Sono d’accordo, ma non è nemmeno di tutti. E’ di tutti coloro che credono nella democrazia e nella libertà come elemento di fondante di una civiltà”.

Per il segretario del PD Nicola Zingaretti: “le risposte più belle a queste provocazioni le stanno dando le piazze piene di italiani che difendono la libertà e la democrazia. Non vale nemmeno la pena di dare attenzione a queste cose perché questi valori sono molto più vivi e radicati di quanto ci si immagini, per fortuna”.

Per Laura Boldrini: “senza giri di parole bisogna condannare aspramente e duramente, senza infingimenti quello che sta accadendo in tante parti d’Italia. Quello che è successo ieri a Milano è stato veramente troppo ma la risposta è che siamo tutti qua a dire ‘no pasaran'”.