Caso Siri. Di Maio insiste: deve dimettersi, inchiesta che riguarda anche fatti di mafia

Agenpress – “Siri si deve dimettere da sottosegretario e se non lo fa, chiederemo a nome del governo che lo faccia, anche al presidente del Consiglio, perché noi lo abbiamo disinnescato in qualche modo, togliendogli le deleghe ma quella è un’indagine di corruzione che riguarda anche fatti di mafia”. Così il vicepremier e leader del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio a margine della cerimonia per il 25 Aprile nella sinagoga romana di via Balbo, parlando del sottosegretario leghista Armando Siri indagato per corruzione.

“Siri si difenderà, sono sicuro che risulterà innocente ma intanto lavoriamo alla questione morale, alla sanzione politica. Altrimenti che senso ha dire che si festeggia a Corleone, dicendo che si vuole eliminare la mafia. La mafia la elimini se tu dai l’esempio”.

“Quella inchiesta, che mi auguro veda prosciolto il sottosegretario Siri, è una inchiesta che non può assolutamente contemplare il concetto di garantismo. Qui non stiamo parlando di garantismo, il garantismo c’è e il Siri si difenderà, sono sicuro che risulterà innocente”.