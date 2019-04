Caso Siri. Salvini replica a Di Maio: “resta dov’é. Non esistono intercettazioni”

Agenpress – Ho parlato con Siri: gli ho chiesto sei tranquillo? Mi ha risposto di sì, e allora sono tranquillo pure io. In un Paese civile se si indaga qualcuno bisogna ascoltarlo un’ora dopo no una settimana dopo. Siri resta dov’é? Ci mancherebbe”. Così il vice premier Matteo Salvini a Corleone, sull’indagine per corruzione nei confronti del sottosegretario Armando Siri.

“Stamattina ho letto in un giornale che le intercettazioni non esisterebbero. Se così fosse sono sicuro che giudici, magistrati e avvocati faranno bene e in fretta il proprio lavoro”.