Russia. Stretta di mano tra Putin e Kim. La Russia sostiene gli sforzi di Kim sui rapporti con gli Usa

Agenpress – Il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato a Vladivostok, per la prima volta il leader nordcoreano Kim Jong-un.

L’incontro tra i due leader si svolge due mesi dopo il summit vietnamita tra Trump e il dittatore nordcoreano, in cui Pyongyang e Washington non hanno trovato un compromesso tra denuclearizzazione e allentamento delle sanzioni. Secondo gli analisti, in Russia Kim vuole dimostrare che la Corea del Nord non è isolata e può contare sul dialogo con la Russia per cercare di sbarazzarsi delle sanzioni per i test nucleari e missilistici. Putin vuole invece rafforzare il ruolo del Cremlino come interlocutore di primo piano nella questione nucleare nordcoreana, dimostrando che gli Usa non sono la sola potenza in grado di dettare l’agenda in questo campo.

“La Russia sostiene gli sforzi della Corea del Nord per cercare di migliorare i rapporti con gli Stati Uniti” ha detto Putin. “Sono convinto che la visita in Russia contribuirà a risolvere la situazione nella penisola coreana”, indicando “cosa può fare la Russia per sostenere i processi attualmente in corso”.

“Riteniamo che non ci sia e non possa esserci alternativa a una soluzione pacifica della questione nucleare e degli altri problemi” della penisola coreana.

La situazione internazionale è “complessa” ma “notiamo che grazie a molte iniziative da parte del compagno Kim, negli ultimi tempi la situazione attorno alla penisola coreana si sta stabilizzando”, ha aggiunto Putin, lodando i tentativi di Kim di migliorare i rapporti con gli Usa e con Seul.

Il primo incontro in assoluto tra i due leader, ha sottolineato Putin, favorirà anche “lo sviluppo dei rapporti bilaterali, e aiuterà a ottenere una migliore comprensione dei possibili modi per risolvere la situazione nella penisola coreana, per vedere cosa si può fare assieme”. Kim Jong-un, da parte sua, ha spiegato che “la situazione nella penisola coreana è di grande interesse per l’intera comunità internazionale. Spero che i nostri colloqui diverranno un importante evento per valutare assieme la situazione e scambiare opinioni”.