Caso Siri. Di Maio. Conte lo spingerà alle dimissioni. Mi fido di Salvini, meno di chi gli sta vicino

Agenpress – “Il governo è uno e c’è un contratto. Non si è rotto nulla, per noi va avanti. Vogliamo fare tante cose e in squadra. Mi auguro valga lo stesso per la Lega”.

Lo dice il vicepremier e leader del M5S Luigi Di Maio, in un’intervista al Corriere della Sera.

Governare “sapevo che non sarebbe stato semplice. Non mi delude la Lega, mi impensierisce quando evoca crisi di governo irresponsabili”.

Di Maio attacca Salvini sul caso del sottosegretario leghista Armando Siri. “Di Salvini mi fido, meno di chi gli sta vicino”.

“Questo attaccamento alla poltrona non lo capisco. A Siri abbiamo chiesto un passo indietro. Continui a fare il senatore, non va mica per strada. Parliamo tanto di lotta ai delinquenti e quando un politico è indagato per corruzione stiamo zitti? Non funziona così. Certo che Conte dovrebbe spingerlo alle dimissioni. E lo farà, ne sono sicuro”. Con un decreto? “Deciderà lui come”.

“Questo Paolo Arata che avrebbe scritto il programma sull’energia della Lega, che lo propose alla guida dell’Autorità Arera e che, per le inchieste, è il faccendiere di Vito Nicastri, vicino alla mafia. Credo che la Lega debba prendere le distanze da lui e chiarire il suo ruolo, visto che il figlio è stato assunto da Giorgetti”.

.