Caso Siri. Il M5S attacca Salvini: quante volte incontrò Arata? Perché fu invitato a convegno Lega?

Agenpress – “Salvini dice di aver incontrato solo una volta Arata, ma allora come spiega agli italiani che propose proprio Arata ai vertice di Arera? Come spiega ai cittadini che lasciò redigere proprio ad Arata il programma energetico della Lega? Sono solo alcune delle domande a cui Salvini dovrebbe rispondere per spiegare che tipo di rapporto esiste tra la Lega e Arata. E dovrebbe rispondere con grande onestà a un’altra domanda: quante volte ha incontrato Arata? Sul tema stanno emergendo troppe contraddizioni che vanno chiarite immediatamente”.

Lo dice in una nota Francesco Silvestri, vice presidente del MoVimento 5 Stelle alla Camera, al quale replica lo stesso Salvini. “L’ho incontrato soltanto una volta, quante volte lo devo dire. Occupiamoci di altro, pensiamo a lavorare tutti”.

E ancora Anna Macina, PortaVoce del MoVimento 5 Stella alla Camera afferma che “continuano ad emergere troppe contraddizioni nella Lega in merito all’inchiesta su Siri e sui legami tra Arata e lo stesso Salvini. Il segretario della Lega dice di non conoscere Arata, allora perché proprio Arata è stato invitato a un convegno organizzato dalla Lega? Se è vero che Salvini non conosceva Arata perché ha rilanciato sui propri social una foto di Arata? Ma potemmo andare oltre e chiedere sempre a Salvini perché incontrò Bannon tramite uno dei figli Arata? Tanti, forse troppi, i legami che ci spingono a pensare che Salvini conoscesse bene Arata. Legami che devono essere chiariti immediatamente, perché il ministro dell’interno non può permettersi di avere relazioni con personaggi vicini ad ambienti mafiosi”.