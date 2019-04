Europee 2019, Ciocca (Lega): “Pronto ad usare di nuovo la scarpa”

Agenpress. Al Parlamento europeo lo scorso ottobre ho timbrato con una scarpa “Made in Italy” le carte con cui Pierre Moscovici ha bocciato la manovra italiana. Un gesto che rifarei! Ho fatto quello che avrebbero fatto molti italiani.

“Chi calpesta le nostre necessità oggi deve fare i conti con un Paese che non sta più in silenzio!Non siamo più disposti a subire! E allora ribaltiamo questa Europa! L’Europa degli euroburocrati che vogliono decidere per noi sulla base di interessi che non sono i nostri – dichiara Angelo Ciocca -.