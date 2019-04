Europee 2019. Ciocca (Lega) ricandidato. “Pronto ad usare di nuovo la scarpa”

Agenpress – “Sono Angelo Ciocca, ricandidato alle elezioni Europee 2019. Sono l’Eurodeputato della Lega che al Parlamento europeo lo scorso ottobre ha timbrato con una suola Made in Italy le carte con cui Pierre Moscovici ha bocciato la manovra italiana.

Carte che riguardavano l’Italia, scritte da un francese a cui dell’Italia non importa niente. Un gesto che rifarei!!! Ho fatto quello che avrebbero fatto molti italiani.

L’idea che gira qui a Bruxelles è questa:

“Vogliono fermare la vostra ricetta italiana perché qualora funzionasse dimostrerebbe che tutti i sacrifici scaricati in modo sbagliato sui cittadini europei sarebbero ingiusti“.

E io, che invece all’Italia tengo, ho timbrato il discorso di Moscovici con la suola della mia scarpa, rigorosamente Made in Italy, perché chi calpesta le Nostre necessità oggi deve fare i conti con un Paese che non sta più in silenzio!

Non siamo più disposti a subire! E allora #RibaltiamoQuestaEuropa! L’Europa degli euroburocrati che vogliono decidere per noi sulla base di interessi che non sono i nostri.

Durante il mio mandato a Bruxelles mi sono battuto per aiutare i Nostri agricoltori, i Nostri imprenditori, i Nostri giovani e anziani, le persone con disabilità o problematiche invalidanti spesso abbandonate a loro stesse e che meritano ascolto e aiuto.

Ho combattuto – a volte con gesti eclatanti che servono a impedire agli euroburocrati di fare orecchie da mercante – per difendere un’Italia che finalmente ha rialzato la testa e che non vuole abbassarla più!

Mi sono ricandidato alle Europee – che il 26 maggio 2019 vedono anche te in prima linea con il tuo voto – perché INSIEME possiamo ribaltare questa Europa cieca alle esigenze dei cittadini!

Il 26 maggio, con il tuo aiuto, possiamo riuscirci! Vota Lega, metti X sul simbolo e se vivi in Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta o Liguria, scrivi CIOCCA.

La prossima volta che qualcuno calpesta la nostra Italia con carte che se ne fregano di noi, su quelle carte ci saltiamo sopra insieme!”

Angelo Ciocca