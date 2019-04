Libia, Maullu (FdI): “Conte difenda interessi italiani e promuova la pace”

Agenpress. “Mentre il premier Conte è in gita a Pechino, gli interessi italiani in Libia appaiono sempre più minacciati dalla prepotenza di Macron e dalla politica neocolonialista della Francia, sempre più aggressiva e dannosa per l’Italia. Che cosa si sono detti Giuseppe Conte e Serraj, nel colloquio telefonico che hanno avuto nelle scorse ore? La speranza è che l’Italia inizi davvero a tutelare i suoi interessi, ponendosi come principale promotrice della pace tra le fazioni in lotta. Non più con le conferenze internazionali, già dimostratesi un chiaro fallimento, ma con un’azione coordinata insieme ai partner europei, con l’Italia in prima linea.

È arrivato il momento che l’Italia riconquisti la sua centralità nel Mediterraneo, il suo peso specifico internazionale. Ma per centrare questi obiettivi, partendo dal raggiungimento della pace in Libia, serve un’azione decisa da parte del premier Conte, che al momento sembra più assente che mai”.

Lo afferma Stefano Maullu, europarlamentare di Fratelli d’Italia.