On. Gianfranco Librandi (Pd): Governo, un sottosegretario senza più le deleghe può tenere bloccato l’Esecutivo?

Agenpress. Il presidente del Consiglio, anche in Cina dove si trova per impegni istituzionali, concentra la sua attenzione sul caso Siri. Dice di non sentire condizionamenti da parte di M5S e Lega. Eppure, dalle sue parole, appare evidente che il Governo è bloccato e che il premier chiamerà il sottosegretario alla responsabilità. Risolvano in fretta la questione.

C’è un Paese che ha bisogno di essere governato. Un sottosegretario ormai senza deleghe non crediamo sia decisivo per il futuro dell’Italia. Che l’errore sia stato a monte, cioè nel nominare Sottosegretario uno con un curriculum non esattamente di merito? Beh al Governo c’è molto di peggio”.

Così l’on. Gianfranco Librandi (Pd).