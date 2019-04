R. Cittadinanza: Bergamini (FI), misura bandiera ormai da ammainare

Agenpress. “Gli italiani non vogliono vivere con l’elemosina di Stato ma vogliono vivere onestamente del loro lavoro. Il reddito di cittadinanza era la misura bandiera dei Cinque stelle ma, visto il totale insuccesso, è ormai da ammainare.

I numeri sono impietosi, molti cittadini lamentano di aver ricevuto appena 40 o 50 euro, cifra ben lontana dai 780 euro pro capite che Di Maio aveva promesso in campagna elettorale. Se questa era la misura migliore del programma grillino, figuriamoci le altre!

Il M5S, che detiene le leve governative dell’economia, non è stato in grado di assicurare al Paese un piano di sviluppo in grado di creare occupazione e crescita. L’Italia naviga a vista, in acque incerte, e lo abbiamo visto con il Def e con il Dl Crescita. Viaggiamo spediti verso l’ignoto, verso recessione e disoccupazione”.

Lo scrive in una nota Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia.