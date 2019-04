Siri. Conte. Togliergli la carica? Vedremo. Non mi sento condizionato dalle pressioni opposte di M5S

Agenpress – “C’è un aspetto molto importante: se mi dovessi convincere di questa soluzione non ci saranno alternative. Ho il potere? Lo vedremo, a tempo debito”. Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa a Pechino sul “potere” di togliere la carica di sottosegretario ad Armando Siri.

“Ieri ho parlato con Siri, gli ho detto che partivo per la Cina e non potevamo vederci. Mi sono scusato, perché c’è anche l’aspetto umano, una persona che attende di incontrare il suo presidente e gli deve spiegazioni che il presidente vuole ricevere”, ha aggiunto Conte. “C’è una dimensione umana che non trascurerei. E’ ovvio però che quando riassumerò la posizione del governo rispetto a questa posizione la considerazione umana verrà tenuta da conto ma non potrà essere determinante. C’è un percorso di razionalità”.

Conte afferma di non sentirsi “condizionato dalle pressioni opposte di M5S. Ho letto le posizioni delle due forze politiche, che sono abbastanza note. Non mi sento condizionato perché la mia linea è sempre quella, anticipata e poi esplicitata: mi è molto chiara, nessun condizionamento mi può turbare o dar pensiero” nella decisione sul passo indietro sul sottosegretario.