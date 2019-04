Siri. Maroni. Il problema è il figlio di Arata. Di Maio non parla con Giorgetti, sarebbe a rischio il governo

Agenpress – “Sia che Armando Siri rimanga o si dimetta, il governo non subirà veri contraccolpi. La vera crisi potrebbe arrivare per il coinvolgimento di un’altra persona in una vicenda di cui ben pochi parlano: il caso dell’assunzione del figlio di Francesco Arata da parte del sottosegretario Giorgetti”.

A dirlo è l’esponente della Lega Roberto Maroni, ex governatore della Lombardia, in un’intervista a La Stampa.

“Se il padre era il male assoluto perché avrebbe avuto rapporti con la mafia, almeno stando alle accuse della Procura, e il figlio era suo complice, allora l’assunzione del figlio ‘del male assoluto’ potrebbe essere devastante. Però non se ne parla, perché Di Maio sa bene che parlare di Giorgetti metterebbe davvero a rischio il governo. Detto questo metterei la mano sul fuoco sull’onestà di Siri e Giorgetti”.

“Se fossi in Salvini, non farei certo dimettere Siri, perché sarebbe come far prevalere il principio di colpevolezza su quello di innocenza e alla fine ancora una volta sulla politica vincerebbe la logica delle procure”.