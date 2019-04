Via della Seta, Maullu (FdI): “Priorità è aumentare export italiano verso la Cina”

Agenpress. “Per il premier Conte, che quest’oggi prenderà parte al Forum di Pechino sulla nuova via della Seta, la priorità deve essere ben chiara: aumentare l’export italiano verso la Cina, difendendo il nostro interesse nazionale. Rispetto ai 94 miliardi di export tedeschi verso la Cina, i 13 dell’Italia nel 2018 sembrano davvero troppo pochi.

Sulla scia del memorandum firmato a Marzo, il premier Conte deve ottenere precise garanzie dalla Cina sul rispetto degli standard internazionali, sulla trasparenza, sulla reciprocità. I nostri asset strategici, come i porti, dovranno essere difesi con ogni mezzo, perché l’idea che le nostre infrastrutture possano finire in mano ai cinesi è completamente inaccettabile. Quella di Conte a Pechino non deve essere una gita di piacere, ma una missione in difesa degli interessi dell’Italia”.

Lo afferma Stefano Maullu, europarlamentare di Fratelli d’Italia.