Pedofilia. Arresto a Vittoria, Don Di Noto (Meter): “inquieta il materiale sequestrato violento e perverso”

Agenpress. Meter, nel pieno della XXIII Giornata bambini Vittime contro la pedofilia (iniziata i 25 aprile) che si concluderà il 5 maggio, è stata interpellata per un commento, sulla notizia di oggi (27 aprile 2019): “La Polizia di Ragusa ha arrestato un ragioniere di Vittoria per ingente detenzione di materiale pedopornografico. Personale della squadra mobile ha sequestrato nella sua auto centinaia di foto e video che gli investigatori definiscono «molto violenti e perversi». Sul supporto informatico la polizia ha trovato foto dell’arrestato e chat da lui scritte dove adescava le vittime. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto della Squadra mobile.”.

IL PENSIERO ALLE VITTIME. Don Fortunato Di Noto, presidente Meter, dichiara quanto segue: “Il pensiero va subito alle vittime (di quelle foto e non solo, qualora ci fossero vittime del soggetto arrestato) e rimaniamo fiduciosi, come Associazione Meter che tutela i diritti inviolabili dei bambini, fiduciosi nel lavoro investigativo per l’accertamento ulteriore dei fatti. Aver fermato un soggetto con questo ingente materiale di foto con minori molto violenti e perversi, inquieta per il danno provocato ai bambini.

I bambini sono di tutti, anche quando si accertasse che non sono del territorio.

La riflessione vorrebbe andare oltre, continua don Di Noto, alla luce di questi eventi gravi che vengono resi pubblici.

FOTO VIOLENTE E PERVERSEE SUI MINORI DAL WEB?. Le centinaia di foto molto violenti e perversi. Il filone “pedo hard estreme” è nel web molto florido di non semplice accesso e in molti casi è materiale che deve essere acquistato in canali dedicati. Invitiamo a consultare il Report Meter 2018.

Pertanto, è lecita la domanda: sono foto del web o sono realizzazione autonoma del soggetto, con vittime bambini del posto? Ecco perché, auspichiamo, con le dovute cautele del caso, che si accertino chi sono i minori coinvolti. Le foto sono prese dai circuiti pedopornografici del web? Sono bambini che hanno avuto diretto contatto con il “ragioniere”? Una cosa è certa, le foto rappresentano abusi già avvenuti e si ricordi che l’abuso è sempre abuso e ha conseguenze traumatiche devastanti, psicologiche e fisiche. Normalmente, se si utilizza il web, il soggetto non è mai un isolato. La rete dei pedofili è sempre più vasta e grande di quanto possiamo immaginare.

LE VITTIME. CHI SONO? CHI SA COLLABORI. Pensiamo più alle vittime e auspichiamo che la rete di protezione sia attuata e che ci sia. Al soggetto, a cui è stato convalidato l’arresto, lo invitiamo a non difendere l’indifendibile e collabori per fare chiarezza su questa indicibile e tristissima storia.

Un appello è doveroso: si denunci sempre. Chi è stato abusato sia aiutato a denunciare, e chi è a conoscenza non ometta mai la segnalazione e la denuncia; il connivente silenzio è un fatto grave a danno degli innocenti.

PREVENZIONE E INFORMAZIONE. “Con le alleanze educative – conclude don Di Noto – si può prevenire. Si vada, ora, oltre al fatto di cronaca, la vicenda deve sempre di più mettere in campo azioni di prevenzione e informazioni su un fenomeno che non può essere affrontato dopo un fatto di cronaca, ma che ci sia una continuativa azione preventiva. Questo aiuta a salvaguardare la fragile vita dei nostri bambini e minori.”