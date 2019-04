Via della Seta. Conte. Importante cogliere questa opportunità. Xi promette apertura e trasparenza

Agenpress – “Sono lieto di incontrare una così affollata comunità di italiani in Cina, dove si vivono straordinari cambiamenti e ci sono grandi opportunità da cogliere per il nostro Paese”. “Siamo stati molto determinati nel condurre” l’iniziativa del memorandum sulla Via della Seta “perché pensiamo sia importante cogliere queste opportunità”. Ha detto Conte incontrando la comunità italiana in ambasciata a Pechino, dove il presidente cinese, Xi Jinping, ha presentato l’ambizioso progetto all’apertura a Pechino del secondo Belt and Road Forum dedicato all’iniziativa da lui stesso lanciato nel 2013, a cui partecipano, tra gli altri, anche il presidente russo, Vladimir Putin, e il presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte, atterrato a Pechino a poche settimane dall’adesione italiana al maxi-progetto.

“L’Italia vuole essere” in Cina, “come dimostrano le iniziative assunte come governo sia in termini di presenza qui,sempre più marcata, di esponenti del nostro governo, sia con la visita del presidente Xi Jinping a Roma. E’ stata una visita molto importante che ha scandito un passaggio significativo delle relazioni tra i due Paesi. Abbiamo sottoscritto, con il vicepresidente Di Maio, il memorandum sulla Via della Seta”,sottolinea il presidente del Consiglio.

“Ci aspettiamo maggiori investimenti cinesi in Italia ma siamo ben attenti a che non ci siano iniziative predatorie, soprattutto in un settore così caratterizzato da una sofisticata tecnologia come il 5G”, ha aggiunto. L’esecutivo, spiega,vigila perché “siano assicurati standard di sicurezza massimi nella protezione dei dati. Come responsabile del governo ho il dovere e l’assoluta premura di tutelare la protezione dei dati e i livelli di sicurezza delle nostre infrastrutture strategiche”.

L’iniziativa Belt and Road, la nuova Via della Seta, per la connessione infrastrutturale di Asia, Europa e Africa “non è un club esclusivo” e sarà di beneficio “a tutti i partecipanti” con “trasparenza e sostenibilità”, ha detto il presidente cinese, Xi Jinping, L’iniziativa – ha spiegato il capo di Stato cinese – creerà “nuovi spazi” per la crescita economica globale. “Ogni cosa deve essere fatta in modo trasparente e dovremo avere zero tolleranza per la corruzione”, ha aggiunto. In un discorso più breve di quello con cui ha inaugurato il primo Belt and Road Forum del 2017, Xi ha più volte citato proverbi e filosofi cinesi dell’antichità, e ha pronunciato meno proposte concrete, focalizzandosi, invece, sulle riforme e aperture della Cina e sulle rassicurazioni ai partner globali rispetto all’iniziativa. La Cina, ha detto, non svaluterà lo yuan, ma manterrà stabile la sua valuta e non ricorrerà a pratiche che potrebbero mettere in difficoltà i Paesi partner.